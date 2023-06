Vorfahrt missachtet in Donauwörth: Unfall

Ein Autofahrer missachtet die Vorfahrt und baut in Donauwörth einen Unfall. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Zwischen einem Baumarkt und einem Verbrauchermarkt am Neurieder Weg in Donauwörth ist es zu einem Unfall gekommen. Ein 38-jähriger Autofahrer wollte nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 17.30 Uhr an einer unbeschilderten Kreuzung geradeaus fahren. Dabei missachtet er den vorfahrtsberechtigten Pkw einer von rechts ankommenden 63-Jährigen. Die beiden Wagen stießen zusammen. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 2000 Euro. Beide Beteiligte gaben den Beamten gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. (AZ)

Lesen Sie dazu auch