Vorfahrt missachtet: Unfall an Kreuzung in Donauwörth

Weil sie an einer Kreuzung in Donauwörth die Vorfahrt missachtete, verursachte eine Frau einen Unfall. Dabei verletzten sich zwei Personen leicht.

Am Freitagmorgen hat sich in Donauwörth nahe des Kauflands ein Unfall ereignet. Gegen 6.50 Uhr fuhr eine 45-jährige Donauwörtherin mit ihrem Auto die Neurieder Straße in Richtung Kaufland. Die Ampelanlage war zu dieser Zeit noch nicht in Betrieb, weswegen sie bei der Vorfahrtsregelung auf die Verkehrszeichen achten musste. Zeitgleich war ein 21-Jähriger aus Donauwörth mit seinem Fahrzeug von der Westspange kommend in Richtung der Kreuzung unterwegs.

Beide Personen leicht verletzt - Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

Zeugen konnten beobachten, dass die Unfallverursacherin ungebremst in den Kreuzungsbereich fuhr, ohne auf das für sie geltende Verkehrszeichen zu achten. Anschließend rammte sie den Vorfahrtsberechtigten, dessen Auto auf den Gehweg geschleudert wurde und in entgegengesetzter Richtung stehen blieb. Beide Unfallbeteiligte wurden beim dem Vorfall leicht verletzt. Während die Unfallverursacherin mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht wurde, begab sich der Geschädigte selbst zum Arzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. (AZ)