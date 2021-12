Donauwörth

14:01 Uhr

Vorfall an Realschule in Donauwörth sorgt für Unruhe

An der Realschule Heilig Kreuz in Donauwörth gab es am Montag einen Vorfall, der auch die Polizei beschäftigte.

Plus Ein Jugendlicher hat am Montag in der Heilig-Kreuz-Realschule einen Einsatz der Polizei ausgelöst und für Unruhe gesorgt. Was an der Schule passiert ist.

Von Wolfgang Widemann

Ein Jugendlicher hat sich trotz Hausverbot wiederholt auf das Gelände der Heilig-Kreuz-Realschule in Donauwörth herumgetrieben. Als dies am Montagvormittag erneut passierte, reagierte die Schulleitung. Es kam zu einem Polizeieinsatz.

