Mit dem Start des neuen Schuljahres sind wieder viele Kinder täglich auf ihrem Schulweg unterwegs. Um deren Sicherheit zu erhöhen, hat die Junge Union Donau-Ries gemeinsam mit den Ortsverbänden Asbach-Bäumenheim, Münster, Rain am Lech und Wemding Plakate mit der Aufschrift „Vorsicht: Schulkinder!“ angebracht. Die Schulanfangsplakate sollen alle Ver-kehrsteilnehmenden zu erhöhter Aufmerksamkeit besonders im Umfeld von Grund- und Mittelschulen ermahnen. Der Kreisverband beteiligt sich damit erstmals gemeinsam mit seinen Ortsverbänden an der bayernweiten Aktion der Jungen Union Bayern. Unterstützung kommt auch von der Landesverkehrswacht Bayern, die zusammen mit den örtlichen Verkehrswachten den Kommunen bereits seit vielen Jahren Spannbänder und Bauzaunbanner zur Verfügung stellt. Mit den bekannten gelben Bannern machen sie pünktlich zum Schulanfang auf die schwächsten Verkehrsteilnehmer aufmerksam. Besondere Vorsicht ist aber nicht nur in den ersten Schultagen wichtig: „Bald beginnt die dunkle Jahreszeit. Gerade dann braucht es die volle Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmenden“, so Manfred Raubold, Geschäftsführer der Landesverkehrswacht Bayern.

