Vorstand wird in seinen Ämtern bestätigt

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Auchsesheim im Gasthaus Hoser standen die Ehrung langjähriger Mitglieder sowie die Wahl des Vorstands im Mittelpunkt. Der komplette Vorstand stellte sich der Wiederwahl und alle wurden in ihrem jeweiligen Amt bestätigt. Somit setzt sich dieser weiterhin aus folgenden Mitgliedern zusammen: Angelika Schmid (1. Vorsitzende), Annette Wagner (2. Vorsitzende), Andrea Strobel (Kassierin), Monika Zielewski (Schriftführerin), Carola Gerstmeier, Andrea Linder, Sonja Neiber, Elfriede Reiter und Nicole Schröttle-Grosser (Beisitzerinnen). Ein herzliches Dankeschön für das entgegengebrachte Vertrauen. Durch das gesamte Kirchen- und Festjahr engagiert sich der Obst- und Gartenbauverein mit verschiedensten Aktionen und mit viel Freude am Auchsesheimer Dorfleben. Dies ließ Angelika Schmid, 1. Vorsitzende, Revue passieren und lud für das kommende Gartenjahr alle Mitglieder und Interessierte zum Mitmachen und Mitfeiern ein. Drei Mitglieder wurden geehrt. Andrea Rudolf und Ulrich Vogt erhielten die Silberne Ehrennadel für 25 Jahre. Das Goldene Ehrenzeichen konnte an Jürgen Kopsch für 40 Jahre Mitgliedschaft überreicht werden. Nach dem offiziellen Teil wurde noch gemütlich beisammengesessen und der ein oder andere Gartentipp ausgetauscht.

