VW-Bus wird in Parkstadt angefahren, vom Verursacher keine Spur

Der hintere Stoßfänger eines VW-Busses nimmt in der Donauwörther Parkstadt nach einem Rempler erheblichen Schaden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen Sonntag und Donnerstagabend prallte ein anderes Auto gegen einen roten VW-Bus, der in der Donauwörther Parkstadt geparkt war. Dadurch entstand am hinteren Stoßfänger laut Polizei ein Schaden von rund 3000 Euro. Am Bus fand sich weißer Lack eines anderen Fahrzeugs. Dieser wird nun ausgewertet. Die Polizei Donauwörth ermittelt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0906/706670. (AZ)