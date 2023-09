Donauwörth

Wann gibt es die nächsten Grundstücke im Alfred-Delp-Quartier in Donauwörth?

Das Alfred-Delp-Quartier in der Donauwörther Parkstadt nimmt Gestalt an. Der erste Bauabschnitt ist jetzt erschlossen.

Plus Es gibt einige Neuigkeiten rund um das entstehende Siedlungsgebiet in der Donauwörther Parkstadt. Bald schon könnten die nächsten Bau-Areale auf den Markt kommen.

Von Thomas Hilgendorf

Das Siedlungsgebiet, das auf dem Schellenberg völlig neu aus dem Boden gestampft werden soll, lässt sich erst erahnen. Doch es nahm in den vergangenen Wochen mehr und mehr Gestalt an. Die ersten Straßen im aktuell entstehenden Alfred-Delp-Quartier sind asphaltiert, die Erschließung des ersten Bauabschnitts fast vollzogen. Die Frage lautet nun: Wann kommen die nächsten freien Grundstücke in Donauwörth auf den Markt?

Es ist eine Bestandsaufnahme, der im städtischen Bauausschuss stets aufmerksam gelauscht wird seitens derer, die im Plenum sitzen. Denn das Delp-Quartier bedeutet Zukunft für die Stadt Donauwörth - 30 Hektar Bauland, das ist kein Pappenstiel, es bietet zweifelsohne Platz für Stadtentwicklung pur im kommenden Jahrzehnt. Bis zu 2000 Neu-Donauwörther könnten es geben in der Parkstadt.

