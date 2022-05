Donauwörth

vor 35 Min.

Wann wird die gefährlichste Kreuzung Donauwörths entschärft?

Gilt hier das Recht des Stärkeren? An der sogenannten Kaufland-Kreuzung am Neurieder Weg in Donauwörth werden seit Längerem Sicherheitsmängel angemahnt.

Plus Die sogenannte "Kaufland-Kreuzung" am Neurieder Weg in Donauwörth ist für Fußgänger und Radler ziemlich gefährlich. Warum das so ist und was jetzt geplant ist.

Von Thomas Hilgendorf

Es gibt diese Zeiten an der Einfahrt zum Donauwörther Kaufland, da herrscht so etwas wie Anarchie, Gesetzlosigkeit: Autos, Lastwagen, Radler, Fußgänger - sie alle treffen sich hier, ohne dass wahrscheinlich irgendjemand genau darüber Bescheid weiß, wer denn eigentlich Vorfahrt hat unweit der "Kaufland-Kreuzung" am Neurieder Weg in Donauwörth.

