Donauwörth

vor 52 Min.

Wann wird die "Kauflandkreuzung" für Radler entschärft?

Laut Polizei einer der "neuralgischen Punkte" in Sachen Verkehrssicherheit in Donauwörth: der Bereich des Kaufland-Parkplatzes an der Kreuzung zum Neurieder Weg.

Plus Laut Plan sollten die Wege im Bereich des Kaufland-Parkplatzes zum Schuljahresbeginn sicherer werden. Bislang ist aber noch nichts geschehen. Woran das liegt.

Von Thomas Hilgendorf

Die Mustermarkierungen sind schon da, noch recht unscheinbar im Bereich der Tankstelle. Doch ansonsten hat sich an der sogenannten "Kauflandkreuzung" am Neurieder Weg in Donauwörth bislang wenig getan. Eigentlich sollte die geplante Absicherung der Radwege mittels Markierungen zum Schuljahresbeginn abgeschlossen sein. Und der ist bereits in 14 Tagen.

