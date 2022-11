Donauwörth

12:58 Uhr

Warnstreik bei Airbus Helicopters: Warmlaufen für den Arbeitskampf

Die IG Metall organisierte einen Warnstreik bei Airbus Helicopters in Donauwörth. Etwa 2000 Mitarbeiter traten für gut eine Stunde in den Ausstand und demonstrierten für acht Prozent mehr Lohn.

Plus Beim Warnstreik bei Airbus Helicopters spart die Gewerkschaft nicht mit Kritik an der Unternehmensführung - und schwört die Belegschaft auf harte Verhandlungen ein.

"Flight or Fight" steht auf dem Schild, das ein Airbus-Mitarbeiter nach oben hält. "Flug oder Kampf" steht da übersetzt und soll zugleich eine klare Botschaft an die Unternehmensspitze des Helikopter-Werkes in Donauwörth sein. Denn an diesem nebligen und kalten Dienstag im November haben sich rund 2000 Airbus-Angestellte vor der Kantine versammelt, um für mehr Lohn zu demonstrieren. Acht Prozent mehr sollen es werden, dieser Forderung verleiht die IG Metall seit gut einer Woche mit Warnstreiks in Nordschwaben und Augsburg Nachdruck. Die Aktion der Gewerkschaft bei Airbus Helicopters reiht sich hier ein - und ist zugleich Gelegenheit, einige Spitzen Richtung Geschäftsführung abzufeuern.

