Donauwörth

18:00 Uhr

Warum das Münsterparkhaus in Donauwörth schon wieder Baustelle ist

Im Parkhaus am Münster in Donauwörth sind oft kaum noch Stellplätze frei.

Plus Parkplätze in Donauwörth sind knapp. Das größte Parkhaus ist auch diesen Winter eine Baustelle. Autofahrer müssen Geduld haben – oder Alternativen suchen.

Von Barbara Wild

000 oder 001. manchmal ist es auch 003: In grünen Zahlen leuchtet dem Autofahrenden schon auf der Reichsstraße entgegen, dass er dieses Mal wohl kein Glück mit einem Parkplatz im Münsterparkhaus hat. Seit Monaten ist das zentrale und wichtigste Parkhaus in Donauwörth eine Baustelle und immer wieder müssen für die Arbeiten Stellplätze gesperrt werden. Ein Ärgernis für viele, die das Angebot nutzen wollen, um zum Arzt oder in einen Kurs der Volkshochschule zu gehen. Und es braucht weiter Geduld – die nächste Sanierung wird schon geplant.

