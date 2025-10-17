Warum die beliebten Blumenkugeln in Donauwörth Geschichte sind

Dass die Blumenkugeln den Frühling eingeläutet hätten, wäre wohl zu viel der Fantasie. Als sie Anfang dieses Jahres mit ihren bunten Farben plötzlich die Augen der Menschen in weiten Teilen der Donauwörther Innenstadt erfreuten, war es noch grauer Januar. Aber zumindest gedanklich waren sie damals ein Hinweis darauf, dass die Tage auch wieder schöner werden. Nun sollte man daraus zwar nicht schließen, dass mit dem Abhängen der floralen Deko keine schönen Tage mehr kommen. Doch zumindest dekorativ geht es nun auch in Donauwörth schnurstracks in Richtung dunklerer Jahreszeit.

Denn die Stadt hat begonnen, den Schmuck abzunehmen. Dabei sind die Blumen wie Rosen oder Lilien nicht echt, sondern bestehen aus Kunststoff. Warum also nicht einfach hängen lassen? Die Antwort der Stadt fällt recht profan aus: Die insgesamt 100 Kugeln müssten runter, da die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt wird. Das ist ab dem 20. Oktober der Fall. Diese besteht wieder aus LED-Beleuchtung. „LED ist langlebig, sie wird uns daher noch einige Jahre begleiten“, heißt es von der Stadt. Bei der Weihnachtsbeleuchtung ändere sich nichts, ein paar Neuerungen gebe es im Lichtpark.

Nächstes Jahr gibt es in Donauwörth eine andere Deko

Doch zurück zu den „Bommeln“, die viele Menschen erfreuten. Zumindest drängt sich dieser Eindruck bei einem Blick in die sozialen Netzwerke auf. Dort gab es viel Lob für die Aktion. Viele, viele Fotos von der neuen Donauwörther Attraktion waren dort zu sehen, zum Teil von Gästen aus dem Ausland. Und auch die Stadt berichtet von „durchweg positiven“ Rückmeldungen. Es seien viele Anfragen von anderen Kommunen beim Stadtmarketing eingegangen, woher die Kugeln denn eigentlich kämen. Diese sind also ein kleines Aushängeschild für die Stadt geworden, natürlich auch mit Blick auf die Landesgartenschau in drei Jahren.

Doch Trübsal blasen brauchen die Fans des Schmucks nicht, die Weihnachtsbeleuchtung macht ja auch einiges her. Deren Lichter passen möglicherweise sogar mehr zur besinnlichen Zeit als die bunten Kugeln. Doch auch die Weihnachtszeit ist spätestens zu Beginn des kommenden Jahres wieder vorbei. Was dann? Die Stadt beruhigt: Es werde auch dann wieder eine kreative Ausstattung der Innenstadt geben. Auch wenn es sich dabei nicht um die Blütenbündel handelt, die nur geliehen waren, wie die Stadt mitteilt. „2026 gibt es voraussichtlich wieder eine andere Deko, mehr ist noch nicht bekannt.“ Da hilft es wohl nur, sich überraschen zu lassen. Das hat ja bereits in diesem Jahr gut funktioniert.