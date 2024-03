Donauwörth

12:00 Uhr

Warum es immer mehr Donauwörther in ihre Bibliothek treibt

Jonas Reinhard arbeitet seit Jahren als Bibliothekar in Donauwörth, bald tritt er die Nachfolge von Evelyn Leippert-Kutzner als Leiter an.

Plus Die Donauwörther Stadtbibliothek verbuchte 2023 enorm viele Neuanmeldungen. Womit das zusammenhängt und wann der neue Leiter seinen Dienst antreten wird.

Von Thomas Hilgendorf

Bildung kostet – und in Zeiten einer Inflation bleibt bei vielen Menschen weniger dafür übrig im Geldbeutel. Steigende Preise sind seit einigen Jahren auch auf dem Buchmarkt zu verzeichnen. Trotzdem bricht die Lesefreudigkeit offenbar nicht ein. Das zeigen in lokaler Hinsicht die neuesten Zahlen der Stadtbibliothek Donauwörth. Die sind nach der Coronapandemie stetig wachsend – ein Erfolg des hiesigen Konzepts und bestimmt auch ein erfreuliches Abschiedsgeschenk für Evelyn Leippert-Kutzner.

Die Stadtbibliothek in Donauwörth mag es auf den ersten Blick nicht leicht haben: Sie befindet sich in zweiter Reihe, parallel zur Reichsstraße, aber eben nicht prominent ganz vorne. Sie will gefunden werden. Doch die Menschen in der Stadt suchen ihre Bücherei sehr regelmäßig auf: Im Jahr 2023 waren 31.498 Besucher in der Stadtbibliothek, wie Bibliotheksleiterin Leippert-Kutzner berichtet. Zum Vergleich: Im Pandemiejahr 2021 verbuchten die Bibliothekare 17.399 Besuche, 2022 waren es dann 26.300. Leippert-Kutzner schätzt, dass auch die gestiegenen Buchpreise die Menschen wieder verstärkt die Leihbüchereien aufsuchen ließen. 113.801 Entleihungen und, das dürfte für die Verantwortlichen am erfreulichsten sein, 711 Neuanmeldungen gab es im vergangenen Jahr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen