Donauwörth

06:09 Uhr

Warum in Donauwörth weniger Wahlplakate hängen

Plus Etwa einen Monat vor der Land- und Bezirkstagswahl hängen überraschend wenig Wahlplakate in Donauwörth. Woran das liegt und wie die Parteien sonst noch werben.

Von Helen Geyer

Zum ersten Mal stehen in Donauwörth verteilt große, weiße Wände mit einem Metallrahmen, an denen Wahlplakate hängen. Sonst ist in der Stadt nur an wenigen anderen Orten Wahlwerbung zu sehen. Dadurch gibt es heuer deutlich weniger Plakate als noch bei der letzten Wahl. Wie das genau funktioniert, regelt eine neue Verordnung, die vor etwa einem Jahr verändert wurde. So gehen die Parteien mit den Neuerungen um.

Die SPD-Fraktion reichte vor etwa zwei Jahren im Donauwörther Stadtrat den entsprechenden Antrag ein, die Verordnung anzupassen. Ziel war es, die politische Plakatwerbung zu beschränken, um das Stadtbild nicht zu "verschandeln" und gleichzeitig den Materialverbrauch einzuschränken. Zur diesjährigen Land- und Bezirkstagswahl stehen nun die großen Wände. Die Verteilung der Plätze auf diesen ist in der "Verordnung über öffentliche Anschläge in der Stadt Donauwörth" geregelt.

