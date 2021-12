Donauwörth

17:30 Uhr

Warum Metzger Leinfelder die Filiale in Riedlingen schließt

Plus Die Metzgerei Leinfelder aus Buchdorf schließt ihre Filiale im Donauwörther Stadtteil Riedlingen. Daniela Leinfelder erklärt, warum dies unausweichlich sei.

Von Thomas Hilgendorf

Die Kundinnen und Kunden waren von dem Schild am Eingang überrascht: Die Metzgerei Leinfelder schließt zum 31. Dezember die Filiale in der Merianstraße in Riedlingen, so die Aussage der Ankündigung, die seit ein paar Tagen im Ladenfenster hängt. Vier Jahre war der Buchdorfer Betrieb vor Ort präsent, jetzt musste die Familie die Notbremse ziehen, wie Daniela Leinfelder im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt.

