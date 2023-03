Donauwörth

Warum neue Strukturen bei Airbus die Stadt Donauwörth so hart treffen

Das Werk von Airbus Helicopters dominiert die Stadt Donauwörth. Finanziell kann die Große Kreisstadt in Zukunft wohl kaum noch vom Erfolg des Unternehmens profitieren.

Plus Läuft es bei Airbus Helicopters, geht es auch Donauwörth gut. Diese Gleichung stimmt bald nicht mehr. Es geht um mehrere Millionen pro Jahr.

Irgendwie war es wohl immer eine Befürchtung in Donauwörth, dass eines Tages die sprudelnde Gewerbesteuer des florierenden Airbus-Werkes ausbleibt. Jetzt also ist es passiert. Seit Anfang der Woche ist im Rathaus die Nachricht angekommen, dass der Konzern Teile seiner Unternehmensstruktur in Deutschland neu ordnet. Die Folgen für Donauwörth sind immens.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

