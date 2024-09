Warum in Donauwörth einige günstige Wohnungen seit Langem leerstehen

Der Wohnungsmarkt ist nach wie vor - gelinde gesagt - eng in Donauwörth. Und wenn es Wohnungen gibt, dann nicht unbedingt im kostengünstigen Bereich. Anders verhält es sich preislich mit den städtischen Wohnungen, von denen es aber nicht mehr all zu viele gibt. Kürzlich nahm die Stadt Donauwörth davon Abstand, ihre Immobilien in der sogenannten Alten Kaserne zu verkaufen. Doch saniert sind sie noch nicht - vielmehr steht gut die Hälfte der Wohnungen in der Invalidenkaserne in Donauwörths Mitte leer.

