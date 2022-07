Was beim Schwäbischwerder Kindertag in Donauwörth geboten ist

Am 21. Juli beginnt der Schwäbischwerder Kindertag in Donauwörth. Nach sechs Jahren Pause gibt es viel nachzuholen. Das Programm ist umfangreich.

Endlich naht der Tag, für den seit Wochen in Donauwörther Schulen und in der Schneiderwerkstatt die Vorbereitungen laufen: In Donauwörth findet vom Donnerstag, 21., bis Sonntag, 24. Juli, der Schwäbischwerder Kindertag statt.

Dieses traditionelle Donauwörther Kinderfest ist seit Jahrhunderten tief verankert in der Historie der Stadt und will in seiner heutigen Gestalt "Geschichte zum Anfassen" für Jung und Alt bieten. Dies beginnt schon beim Namen: Schwäbischwerder Kindertag erinnert an die Zeit, als die alte Freie Reichsstadt an der Donau noch "Schwäbischwerd" hieß.

160 Bilder Schwäbischwerder Kindertag 2016: Die Stadt steht ganz im Zeichen der Kinder Foto: Helmut Bissinger

Nach nunmehr sechsjähriger Pause wird ein langes Wochenende gefeiert, in dem Kinder und Erwachsene auf ihre Kosten kommen sollen, heißt es aus dem Rathaus. Vom Marktleben bis zum Historienspiel, vom bunten Spielefest über ein Bühnenprogramm bis hin zum Lagerleben auf der Heilig-Kreuz-Wiese vieles geboten. Das Ambiente mitten in der historischen Altstadt bietet eine einmalige Kulisse.

Feuershow, Lagerleben und das berühmte Historienspiel

Los geht es am Donnerstag um 16.30 Uhr mit dem Bieranstich durch Oberbürgermeister Jürgen Sorré und am Freitag ab 16 Uhr mit einem offenen Markt und Lagerleben im bayerischen Biergarten. Ab 18 Uhr findet unter der Leitung der Stadtkapelle Donauwörth ein zünftiger Abend unter dem Motto "Aber heit is' schee!" statt. Am Samstag geht es dann um 13 Uhr weiter mit dem bunten Spielefest für die Kinder und die ganze Familie. Von 14 bis 17 Uhr werden verschiedene Jugendkapellen ihr Können zum Besten geben. Auch die Schulen und viele Donauwörther Vereine, Gruppen und Institutionen sind mit eingebunden und haben sich allesamt Spielstationen für die Kinder einfallen lassen. Am Samstagabend dürfen sich die Besucher auf ein tolles Musikprogramm und um 22 Uhr auf eine Show mit Feuerkünstlern freuen.

Christoph Biemann ist 2022 Schirmherr des Schwäbischwerder Kindertages in Donauwörth. Foto: Schmidt, dpa

Seit nunmehr 47 Jahren spielen knapp 1000 Kinder in historisch-stimmigen Gewändern die Vergangenheit ihrer Heimatstadt als lebendige Gegenwart. An das große Historienspiel im Heilig-Kreuz-Garten am Sonntag schließt sich der farbenprächtige Festumzug durch die historische Altstadt Donauwörths an. Er bietet von der Stadtgründung bis zum Biedermeier alles, was in Jahrhunderten an Glanz und Gloria, an Bürde und Last oder an Freud' und Leid auf das Handels-, Verkehrs- und Kulturzentrum an der Brücke zukam: Fischer und Ritter, Kaiser und Patrizier, Papst und Klosterleute, Bürger, Hofdamen … alles heiter, harmonisch und historisch!

Die Schirmherrschaft hat der Autor Christoph Biemann übernommen: Wer die "Sendung mit der Maus" kennt, der kennt auch ihn: Biemann moderiert seit 1982 die Sendung stets in seinem Erkennungszeichen, einem grünen Pullover. Außerdem ist er einer der Experten der Quizshow "Frag doch mal die Maus". (AZ)

Das Programm für den Schwäbischwerder Kindertag 2022 in Donauwörth

Donnerstag, 21. Juli

Lagerleben und Markt von 16 bis 22.30 Uhr

Bieranstich Oberbürgermeister Jürgen Sorré (um 16.30 Uhr)

Livemusik von 18.30 bis 22 Uhr

Freitag, 22. Juli

Lagerleben und Markt von 16 bis 22.30 Uhr

Blasmusikabend unter Leitung der Stadtkapelle Donauwörth "Aber heit is' schee!" von 18 bis 22 Uhr

Samstag, 23. Juli

Lagerleben und Markt von 12 bis 22.30 Uhr

13 Uhr Eröffnung des bunten Spielenachmittags für Kinder und die ganze Familie

Treffen der Jugendkapellen von 14 bis 17 Uhr

Livemusik von 18.30 bis 22 Uhr

22 Uhr Feuershow der Drakeley

Sonntag, 24. Juli

Lagerleben und Markt von 9 bis 16 Uhr

8.15 Uhr Festgottesdienst im Münster "Zu Unserer Lieben Frau" und in der evangelischen Christuskirche

10 Uhr: Großes Historienspiel für geladene Gäste

11.30 Uhr Farbenprächtiger Festumzug durch die historische Altstadt. Die Strecke verläuft über die Pflegstraße - Reichsstraße - Spitalstraße - Hindenburgstraße

12.30 bis 16 Uhr Standkonzert der Spielmannszüge

16 Uhr Abschluss mit dem Donauwörther Heimatlied

Parallel findet entlang der kleinen Wörnitz ein Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt statt am Freitag von 16 bis 20 Uhr, am Samstag, von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr.

