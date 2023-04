Donauwörth

Was für ein Fahrradparkhaus am Bahnhof Donauwörth spricht – und was dagegen

Stets rappelvoll mit Drahteseln sind die Abstellflächen für Fahrräder am Donauwörther Bahnhof. Ein vom Bund gefördertes Parkhaus könnte abhilfe schaffen. Unklarheiten gibt es aber hinsichtlich des Standorts.

Plus Im Donauwörther Rathaus ist man sich einig: Es braucht mehr Stellplätze für Räder. Ein erheblich vom Bund gefördertes Projekt hängt aber an einer wichtigen Frage.

Von Thomas Hilgendorf

Die Donauwörther Sozialdemokraten haben ihn erst vor wenigen Tagen eingereicht - am Donnerstagabend lag der Antrag zur Errichtung eines Fahrradparkhauses am Donauwörther Bahnhof bereits im Ausschuss vor. Kein Wunder, denn es pressiert, will die Stadt nicht lukrative Förderungen des Bundes verpassen. Trotzdem gilt das Projekt wohl noch lange nicht als gesetzt.

Das Problem beim Ansinnen "Fahrradparkhaus" bestand aus zwei Farben: grün und lila. So waren auf dem im Werk- und Umweltausschuss im Rathaus gezeigten Luftbild all die Flächen rund um den Bahnhof eingefärbt, die nicht der Stadt Donauwörth gehören - die es aber bräuchte, um - wie von der SPD-Fraktion beantragt - in diesem Bereich ein solches Vorhaben umzusetzen. Kurzum: Entweder die Stadt kann Grundstücke von der Deutschen Bahn oder einem Privateigentümer erwerben, oder das Ganze wäre ziemlich aussichtslos. Wenn überhaupt gäbe es städtische Flächen hinterhalb der Donaumeile, die jedoch eher schmal bemessen sind.

