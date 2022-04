Donauwörth

18:00 Uhr

Was kommt nach dem Ende des Donauwörther Kinos?

Dieser Anblick ist bald Geschichte: Die Plakate in den Schaukästen des Cinedroms zeigen die letzten Filme, die in den Tagen vor der Schließung über die Leinwand gehen.

Plus Am Samstag ist der letzte Tag des Cinedroms. Danach schließt Prisca Färber den Standort für immer. Was passiert mit dem Gebäude und welche Ideen sind denkbar?

Von Barbara Würmseher

Endspurt im Donauwörther Cinedrom: Nur noch wenige Tage existiert das Kino der Familie Färber im Ried. Ab 1. Mai sind dann die Projektoren endgültig abgeschaltet. Seit 1976 gab es das Lichtspielhaus an dieser Stelle in der Hindenburgstraße, zuletzt allerdings haben neue Entwicklungen in der Filmbranche das Unternehmen wirtschaftlich unrentabel gemacht. Zum einen bieten Streamingdienste im Internet Filme oft exklusiv an, als Premieren-Vorführung oder bequem auf dem heimischen Sofa. Zum anderen ist die Cineplex-Konkurrenz in der Region spürbar. Dazu kamen der Corona-Lockdown und schließlich der große Wasserrohrbruch Anfang 2021, der vom Dachstuhl über die Technikräume durchs ganze Haus ging mit einem Schaden in mittlerer sechsstelliger Höhe, der enorme Investitionen erforderlich machen würde. Feuchte Wände, eine provisorisch zugeklebte Decke und aufgequollene Möbel zeugen davon. Die Summe aller Umstände hat dem Donauwörther Kino letztlich das Genick gebrochen.

