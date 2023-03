Was steckt hinter dem unbekannten Objekt vor dem Donauwörther Freibad?

Seit einiger Zeit steht vor dem Freibad ein seltsam anmutendes Objekt. Wofür es eingesetzt war und warum es ausrangiert wurde.

Acht Landestutzen, zwei Bullaugen und oben eine Klappe für den Ausstieg? Was dieser Tage vor dem Donauwörther Freibad steht, kann ehrlicherweise als Objekt der besonderen Art bezeichnet werden. Die einen finden, es sieht aus wie ein Ufo. Andere erinnert das moosgrüne Schwergewicht an eine Tauchglocke. Doch das Ungetüm hatte eine ganz andere Funktion und seine besten Jahre hinter sich. Es ist der Mehrschicht-Sandfilter, der im Freibad zur Reinigung des Beckenwassers im Einsatz war. Als das Bad neu gestaltet und auch die Technik auf den neusten Stand gebracht wurde, gab es eine neue technische Lösung, und der alte Filter darf nun in Rente gehen. Vor dem Freibad wartet er auf seine Abholung. (fene)

