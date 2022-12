Donauwörth

13:37 Uhr

Was Geschäftsführer Wolfgang Schoder für Airbus in Donauwörth erreicht hat

War 20 Jahre lang in verantwortlicher Position im Werk von Airbus Helicopters in Donauwörth tätig: Wolfgang Schoder, hier vor einem Hubschrauber in der Fertigung.

Plus Der langjährige Geschäftsführer blickt auf 20 Jahre bei Airbus Helicopters in Nordschwaben zurück. Die Bilanz ist positiv. Dennoch wurmt den Manager etwas.

Von Wolfgang Widemann

Der Abschied war standesgemäß. Wolfgang Schoder machte sozusagen den Abflug. In einem Hubschrauber vom Typ H145 sitzend, schwebte der Geschäftsführer, der sich mit 59 Jahren für den Ruhestand entschieden hat, über das Flugfeld des Airbus-Helicopters-Werks in Donauwörth. Am Boden standen zahlreiche Mitarbeiter und machten in dem Moment, in dem die Maschine mit dem Manager über sie flog, mit ausgestreckten Armen "die Welle". Schoder ist gelöst, wirkt fast schon ein bisschen stolz, als er im Gespräch mit unserer Redaktion das außergewöhnliche Zeremoniell schildert. 20 Jahre war er in verantwortlicher Position in Donauwörth. In dieser Zeit erlebte der Airbus-Standort eine Phase des außergewöhnlichen Wachstums. Schoder hat viel erreicht, wenn auch nicht alles, wie er anmerkt.

