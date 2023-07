Wasserrohrbruch in Donauwörth sorgt für Feuerwehreinsatz

In Donauwörth ist es am Freitag zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr Wörnitzstein war mit 15 Einsatzkräften vor Ort.

Am Freitag ist es in Donauwörth zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Gegen 18.12 Uhr kam es in der Abt-Cölestin-Straße zu einem Wasserrohrbruch unterhalb der Fahrbahn. Die Teerdecke hatte sich dabei bereits angehoben. Die Absicherung und Gefahrenbeseitigung wurde von der Feuerwehr Wörnitzstein übernommen, die mit 15 Einsatzkräften vor Ort war. (AZ)