Wasserschaden: Stadtladen wird kurzzeitig geschlossen

Starke Regengüsse haben Anfang des Jahres für einen Wasserschaden im Donauwörther Stadtladen gesorgt. Um den zu beseitigen, wird ab Samstag geschlossen.

Auf den ersten Blick sei es eigentlich gar nicht so schlimm, sagt Christiane Kickum von der City Initiative Donauwörth (CID). Gemeint ist der Wasserschaden, der seit Anfang des Jahres im Stadtladen herrscht. "Die Kunden haben zumindest die letzten Wochen nicht viel davon mitbekommen." Passiert sei der Schaden, als es stark geregnet habe, während gleichzeitig Bauarbeiten am Dach im Gange waren. "Da hat es dann im hinteren Bereich in den Laden reingeregnet."

Aktuell schimmle nichts und es sei auch nicht mehr feucht. Trotzdem: "Es muss natürlich gemacht werden." Und zwar in der kommenden Woche. Den Termin habe die Versicherung vorgegeben. Bereist am Samstag wird der Laden geschlossen, Inventur gemacht und ausgeräumt. Am Montag geht es dann mit den Arbeiten los. Wie groß der Schaden wirklich sei, kläre sich dann. Kickum vermutet, dass der Boden, die Decke und die Beleuchtung, möglicherweise auch die Seitenwand betroffen sind und ausgetauscht oder repariert werden müssen.

Stadtladen Donauwörth schließt - wie lange ist unklar

"Ursprünglich hatten wir gehofft, dass wir den vorderen Teil des Ladens während der Arbeiten noch nutzen können. Aber es wird wohl zu laut." Wie lange die Arbeiten dauern, lasse sich noch nicht sagen. "Die Arbeiter müssen erst die betroffenen Stellen aufmachen und den Schaden sichten." Man hoffe, dass der Stadtladen nach einer Woche wieder geöffnet werden könne. (lrs)