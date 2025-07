Wege nach dem erfolgreichen Abschluss an der FOSBOS

„Und was kommt nach der Schule?“ – Diese zentrale Frage stand im Mittelpunkt des ersten Zukunftstags an der Hans-Leipelt-Schule, der am 18. Juli 2025 erstmals in dieser Größenordnung stattfand. Rund 20 Hochschulen, Universitäten und Unternehmen präsentierten sich im Schulhaus an Messeständen. In 31 Vorträgen konnten sich die Schülerinnen und Schüler der 11., 12. und 13. Klassen, der Vorklassen sowie der Integrationsvorklasse über Ausbildungswege, (duale) Studiengänge und berufliche Perspektiven informieren. Zwei Väter aktueller Schüler berichteten aus ihrem Berufsleben, ebenso wie ehemalige Absolventinnen und Absolventen der Schule, die heute erfolgreich im Studium oder im Beruf stehen. Der Tag bot nicht nur zahlreiche Gelegenheiten für persönliche Beratungsgespräche, sondern auch zur beruflichen Orientierung und zum Knüpfen wertvoller Kontakte. Auch viele Eltern nutzten das Angebot und informierten sich gemeinsam mit ihren Kindern. Besonders hilfreich war die Anwesenheit von Frau Künast, Abiturientenberaterin der Bundesagentur für Arbeit, die den Schülerinnen und Schülern direkt für weitere individuelle Fragen zur Verfügung stand. Zum Abschluss des Tages reflektierten die Klassen gemeinsam: Welches Studium oder welche Ausbildung interessiert mich jetzt besonders? Was war neu? Welche Gespräche waren besonders aufschlussreich – und was sind meine nächsten Schritte? Ein besonderer Impuls am Ende der Veranstaltung war der „Brief an das Zukunfts-Ich im Jahr 2035“: Die Jugendlichen hielten darin fest, wo sie heute stehen, was sie beschäftigt – und welche Wünsche und Ziele sie für ihren beruflichen Lebensweg haben. Der Brief wird ihnen in zehn Jahren von der Schule zugesendet. Die FOSBOS Donauwörth zieht eine durchweg positive Bilanz: Der Zukunftstag hat gezeigt, wie wertvoll reale Einblicke in Beruf und Studium sind – und wie sehr sie junge Menschen motivieren können, ihren eigenen Weg zu gehen.

