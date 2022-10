Wegrollendes Auto beschädigt Gartenzaun in Donauwörth

Das Auto eines 18-Jährigen rollte am Freitag in einen Gartenzaun. Er hatte es beim Parken nicht ordnungsgemäß gesichert.

Am Freitag ist ein höherer Schaden an einem Gartenzaun entstanden, nachdem ein Auto rückwärts hineingerollt ist. Um 16.25 Uhr stellte ein 18-jähriger Donauwörther sein Fahrzeug in der Sallingerstraße in Donauwörth ab. Dabei vergaß er, das Auto gegen Wegrollen zu sichern, sodass der Wagen rückwärts gegen den gegenüberliegenden Holzzaun prallte.

Schaden an Auto und Gartenzaun

Am Auto wurde das Fahrzeugheck beschädigt, der Zaun wurde auf einer Länge von drei Metern zerstört. Es entstand Schaden in Höhe von rund 1300 Euro. Bei dem Unfall kamen keine Personen zu Schaden. Der Unfallverursacher musste ein Verwarngeld von 25 Euro bezahlen. (AZ)