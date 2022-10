"Weihnachten im Schuhkarton" startet wieder

Die christliche Hilfsaktion für bedürftige Kinder geht in die nächste Runde. Heuer hat Landrat Stefan Rößle die Schirmherrschaft übernommen.

Die weltweite Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ bringt dieses Jahr das 200-millionste Geschenkpäckchen auf den Weg. Ab dem 1. Oktober kann man auf der Webseite der Aktion erfahren, wo man in diesem Jahr seinen Geschenkkarton abgeben kann. Entstanden 1990 in Wales, wird die Mitmachaktion seit 1993 von der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse durchgeführt. Die Idee: Jeder füllt einen weihnachtlich verzierten Schuhkarton mit neuen Geschenken wie Schulmaterial, Hygieneartikel, Spielzeug und Kleidung für ein bedürftiges Kind. Auch in Donauwörth und Umgebung kann man demnächst wieder seine Päckchen und die empfohlene Geldspende von jeweils zehn Euro pro beschenktem Kind abgeben. Landrat Stefan Rößle hat auch in diesem Jahr die Schirmherrschaft für die Aktion übernommen.

Offizielle Abgabewoche vom 7. bis 14. November

Bis zur offiziellen Abgabewoche vom 7. bis 14. November hat jeder Zeit, leere Schuhkartons in tolle Schatzkisten zu verwandeln. Wer keine passenden Kartons zur Hand hat, kann unter jetzt-mitpacken.de welche bestellen. Die Geschenke werden später von Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen zielgerichtet an bedürftige Kinder verteilt. Aus dem deutschsprachigen Raum sind u. a. auch Transporte in die Nachbarländer der Ukraine geplant, in denen sich viele ukrainische Flüchtlingskinder befinden. „Kinder auf der ganzen Welt müssen heute mehr denn je erfahren, dass Gott das letzte Wort hat, nicht Krieg, Zerstörung, Not und Elend. Gott liebt jedes einzelne Kind!“, sagt Samaritan’s-Purse-Vorsitzende Sylke Busenbender. „Mit der Aktion kann man Liebe an dunkle und lieblose Orte schicken.“ Im Anschluss einer Schuhkartonverteilung können viele der Kinder am Kurs „Die größte Reise“ teilnehmen und dabei mehr über Jesus Christus erfahren, dessen Geburtstag an Weihnachten gefeiert wird. Wer keine Zeit zum Mitpacken hat, kann die Aktion finanziell unterstützen. „Angesichts der deutlich steigenden Kosten, unter anderem im Bereich der Logistik, freuen wir uns sehr über zusätzliche Unterstützung“, betont Busenbender. Spendenkonto: DE12 3706 0193 5544 3322 11, Verwendungszweck: 300500 + Adresse des Spenders (für Zuwendungsbestätigung). Samaritan’s Purse – die barmherzigen Samariter trägt das DZI-Spendensiegel und ist Mitglied der Initiative Transparente Zivilgesellschaft. Weitere Informationen und alle Abgabestellen sind unter weihnachten-im-schuhkarton.org oder der Hotline 030/76 883 883 zu erfahren. Auch einzelne Sachspenden sind willkommen. Weitere Infos bei Sammelpunktleiterin Michaela Groß unter Telefon 0906/99 98 790.

Annahmestellen für die gepackten Schuhkartons sind: In Donauwörth: Kaufhaus Woha, Kaufland, Gospelhouse Donauwörth; Wemding: Fischer Haushaltswaren, Spielwaren; Kaisheim: Göschl’s Lädle; Tapfheim: Doris Mayr; Rain: Spielwaren Völk; Oberndorf: Grillshop BBQ Bastard. (AZ)