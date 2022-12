Weihnachtsbotschaft: Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden

Plus Die Donauwörther Dekane Frank Wagner (evangelisch) und Robert Neuner (katholisch) haben exklusiv für die DZ-Leserinnen und Leser heuer eine gemeinsame, ökumenische Weihnachtsbotschaft verfasst.

Liebe Leserinnen und Leser, wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet: "Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor." Diese Worte sprach Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. Februar 2022 in seiner Regierungserklärung kurz nach dem völkerrechtswidrig begonnenen Krieg Russlands gegen die Ukraine.