Weihnachtsduft läutet die Vorweihnachtszeit ein

Mit der Eröffnung des Weihnachtsdufts bereitet sich Donauwörth auf die Adventszeit vor. Es gibt wieder jede Menge Angebote und eine ganz neue Aktion.

Es ist wieder so weit: Am Donnerstag wird der Donauwörther Weihnachtsduft von Oberbürgermeister Jürgen Sorré eröffnet. Bis Samstag gibt es jede Menge Vorweihnachtliches auf dem neuen "Plätzleweg" zu entdecken. Quer durch die Stadt schlängelt sich der Weg von einem heimeligen Platz („Plätzle“) zum nächsten – gesäumt von Märchenstationen, Lichteffekten und Tannenbäumen. Folgende Stationen gibt es:

1: Weihnachtsplätzle am Liebfrauenmünster

2: Nikolausplätzle am Tanzhaus

am Tanzhaus 3: Mangoldplätzle am Mangoldfelsen

4: Plätzle an der Freillichtbühne

5: Krippenplätzle im Käthe-Kruse-Puppen-Museum

6: Schlittenbergplätzle am Brabanterweg

7: Lichtpark in der Promenade

8: Glühweinplätzle am Zeughaus

9: Kunstplätzle in der Reichsstraße 7

7 10: Rathausplätzle am Rathaus

11: Kinderplätzle in der Spitalstraße (später beim Romantischen Weihnachtsmarkt)

(später beim Romantischen Weihnachtsmarkt) 12: Energie Schwaben Schlittschuhplätzle beim Rieder Tor

Schlittschuhplätzle beim Rieder Tor 13: DONwud am Fischerplatz

14: Romantischer Weihnachtsmarkt auf der Insel Ried

15: Museumsplätzle im Heimatmuseum

16: Floßkrippe

17: Dekoplätzle in der Bahnhofstraße

Am Donnerstag wird der Weihnachtsduft in Donauwörth eröffnet

Am Donnerstag um 16 Uhr heißt es dann im Stadtgebiet: Licht an! Dann strahlen tausende Lichtlein über den Straßenzügen Donauwörths. Gleichzeitig eröffnen die Hütten entlang des Plätzlewegs. Offiziell eröffnet wird der Weihnachtsduft ab 17 Uhr mit einem Rundgang von Oberbürgermeister Jürgen Sorré und anschließender Eröffnungszeremonie auf dem Fischerplatz im Ried. Dabei wird auch DONwud miteröffnet: Am Donnerstag treten die indische Tanzgruppe Kathak Raaga um 17.30 Uhr und die Countryband Revelstoke um 18.30 Uhr auf. Freitags geht es am Fischerplatz ab 18 Uhr weiter mit dem Balalajka Quartett, am Samstag erwarten die Bayerwoid Deifen die Besucher von DONwud, bevor die Tanzgruppe Samba Tropical um 19 Uhr ihr Können zeigt.

Auch für Kinder ist einiges geboten: Von Donnerstag bis Samstag findet an der Freilichtbühne von 16 bis 18 Uhr das Ponyreiten statt. Gleichzeitig erwartet beim Nikolausplätzle am Tanzhaus der Nussmärtl die jungen Besucher. Auch das DONwud-Basteln und die Märchenstunde an der Freilichtbühne stehen auf dem Programm. Dort sind auch Schafe ganz nah zu erleben – inklusive Treffen mit dem Schäfer um 17 Uhr und 19 Uhr.

Im Rathaus in Donauwörth werden selbstgebastelte Sterne aufgehängt

An allen drei Abenden spielen ab 18 Uhr Musikgruppen am Rathausplätzle. Am Samstag werden Kutschfahrten vom Münster in die Bahnhofsstraße angeboten. Am Totensonntag, 26. November, findet kein Programm statt. In der Adventszeit gibt es dafür diverse Angebote und Aktionen, die unter www.donauwoerth.de/kultur-veranstaltungen/kulturelle-veranstaltungen/kulturkulturelledonauwoerther-weihnacht aufgelistet sind.

Zum Start des Weihnachtsdufts hat sich Sorré noch eine besondere Aktion ausgedacht: „Der Plätzleweg führt am Rathaus vorbei – deshalb soll auch hier weihnachtlich dekoriert werden. Da sind die Donauwörther, vor allem Familien und Kinder gefragt: Bastelt uns einen Stern und gebt diesen an der Bürgerinfo ab. Ab Donnerstag hängen wir diese dann nach und nach in unsere Rathausfenster und in den Rathaus-Eingang.“ (AZ)