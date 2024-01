Donauwörth

Weihnachtskonzert des Gymnasiums Donauwörth gestaltete sich voller Freuden

Plus Es war ein abwechslungsreicher, niveauvoller Abend, den die vielen verschiedenen Ensembles des Gymnasiums Donauwörth boten. Und es gab eine ganze Reihe von Innovationen.

Von Andrea Hutzler

Neues Equipment der Licht- und Tontechnik, neu gegründete Technik Crew, neue Bühnenteile, Powerpoint-Unterstützung in einem Konzert, - es waren gleich mehrere Innovationen, die die äußerst zahlreich erschienenen Besucher des traditionellen Weihnachtskonzertes am Gymnasium Donauwörth erfahren konnten. Hautnah durften sie miterleben, wie die diversen musikalischen Ensembles davon und auch von einem gemeinsamen dreitägigen Probenaufenthalt in Freyung profitierten und ein stimmungsvolles, abwechslungsreiches Konzert zauberten.

Unter der Leitung von Ulrich Liebisch stimmte das Orchester die Zuhörer mit bekannten Weihnachtsklassiker wie dem Marsch aus der Nussknacker- Suite von Peter Iljitsch Tschaikowski und dem weltbekannten Song „Feliz Navidad“ auf das stimmungsvolle Konzert ein. Gleich vier verschiedenen Sätze von „Ihr Kinderlein kommet“ musizierte anschließend das eigens zur Eröffnung der Ausstellung in der Stadtbibliothek gegründete Vokal- und Instrumentalensemble. Sehr interessant dabei war, dass der Text aus der Feder von Joh. Abraham Peter Schulz sehr divers vertont wurde, ehe die heutige Singweise sich durchsetzte.

