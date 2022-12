Weihnachtszauber an der Ludwig-Auer-Schule

Beim Konzert bot die Schulfamilie mit Musik, Tanz und Wortbeiträgen dem Publikum ein breites Repertoire. Von "Feliz Navidad" über "Wonderful Dream" bis hin zu "O holy Night" war viel Berührendes dabei.

Das Weihnachtskonzert der Ludwig-Auer-Mittelschule zauberte den Besuchern ein Lächeln auf die Gesichter: Ausdrucksstarker Tanz, beschwingter Sound der drei schulischen Bands und des Chors sowie ernste und humorvolle Wortbeiträge ergänzten sich hervorragend. Den zahlreichen Gästen bot die Schulfamilie unter der musikalischen wie organisatorischen Leitung von Jörg Schachner ein vielfältiges Programm.

Zu „Wonderful Dream“ zeigten die Engel der Tanz-AG von Silvia Scheurich ihr Rhythmusgefühl und gute Koordination. Den Traum vom Frieden nahm anschließend Konrektorin Birgit Sauter in ihrem Grußwort auf und hieß in diesem Sinne zahlreiche Besucher und Ehrengäste willkommen.

Mehrmals stellten an diesem Abend die verschiedenen Bands der Schule ihre musikalischen Fähigkeiten unter Beweis. Die Bandklasse 5b überzeugte mit „Feliz Navidad“, die 6c stimmte „Jingle Bells“ an. Die Bandleader Elisabeth Remberger und Jörg Schachner gaben schwungvoll den Takt vor und die Kinder zeigten in beeindruckender Weise, wie viel Freude gemeinsames Musizieren machen kann. Besonders mitreißend gelang der Auftritt der Schulband und des Chors der Bandklassen mit dem Stück „Happy Xmas“.

Humoristisch wurde es mit "Weihnachten - ein Klimakiller"

Auch die Wortbeiträge deckten eine große Bandbreite ab. Die Deutschklassen von Nicole Burzler und Yvonne Graminger überbrachten dem Publikum Weihnachtsgrüße in ihren vielen verschiedenen Muttersprachen. Mit dem Stück „ Weihnachten – ein Klimakiller“ landete die 7aM von Renate Killensberger den humoristischen Höhepunkt des Abends. Wie der Vater beziehungsweise die Mutter traditionelle Weihnachtssitten gegen ihre klimabewussten Kinder verteidigten, erheiterte die Gäste sicht- und hörbar. Deutlich dramatischer und mit ausdrucksstarker Betonung trugen dann die Schüler der 8bM unter der Anleitung von Gabriele Vit die Ballade „Die Brück am Tay“ vor.

Den musikalischen Höhepunkt stellte das Gesangssolo „Oh holy night“ von Naomi Simon dar. Die Sängerin bewies ihr großes stimmliches Repertoire und legte viel Herz in ihren gefühlvollen Vortrag. Didier Laporte begleitete ihre Darbietung sicher auf der Akustik-Gitarre.

Lesen Sie dazu auch

32 Kugeln am Christbaum - symbolisch für 32 Nationalitäten an der Schule

Als Vorsitzende des Elternbeirats sprach Sarah Hammer. Sie brachte einen kleinen Tannenbaum mit 32 Kugeln mit auf die Bühne. Diese symbolisieren die 32 Nationalitäten, die gemeinsam die Ludwig-Auer-Schule besuchen.

Die Weihnachtsgedanken von Rektorin Heike Ritzka läuteten das Ende der Veranstaltung ein. Sie schilderte in einer Anekdote, dass sie einmal, laut Kassenbon, für 3,99 Euro „Weihnachten“ gekauft habe. Doch Weihnachten sei nicht käuflich, betonte sie, dafür aber von jedem verschenkbar. In Form von Frieden, Liebe und Zuwendung. Mit dem Schlusslied „Fröhliche Weihnacht überall“ entließ die Schulband die Gäste. Doch keineswegs, um sofort den Heimweg anzutreten. In der Mensa hatte der Elternbeirat einen Geschenkebasar aufgebaut und die Möglichkeit geschaffen, sich bei einem Imbiss zu stärken. Beides wurde von den Besuchern rege angenommen. (AZ)