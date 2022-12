Weiter Zugausfälle bei Go-Ahead von und nach Donauwörth

Auch am Freitag müssen sich Fahrgäste darauf einstellen, dass von Donauwörth in Richtung München oder Richtung Würzburg Züge nicht planbar fahren.

Der versprochene Notfall-Fahrplan von Go-Ahead lässt auf sich Warten: Nach wie vor kämpft das private Bahnunternehmen mit den technischen Defekten an den neuen Zügen, die seit nicht einmal einer Woche überhaupt im Einsatz sind. "Aufgrund des hohen Schadbestandes in der Fahrzeugflotte können wir noch nicht sagen, wann wir wieder mehr Züge fahren können", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens am Donnerstagabend.

"Wir werden am Freitag alles fahren, was möglich ist", heißt es weiter. Die Fahrgäste werden gebeten, sich über die elektronischen Fahrgastinformationsmedien wie den Bayern-Fahrplan oder DB Navigator vor Fahrtantritt zu informieren. Doch aus diese Informationquellen arbeiteten am Donnerstag erfahrungsgemäß nicht verlässlich. Selbst im Reisezentrum im Bahnhof haben die Mitarbeiter von Go-Ahead keine Einsicht in den Fahrplan, der tatsächlich fahrenden Züge.

Am Donnerstag hatte Go-Ahead angekündigt, einen Notfall-Fahrplan mit Pendelverkehr zu planen und diesen zeitnah mitzuteilen. Bisher ist man aber wohl noch damit beschäftigt, auch dafür wieder ausreichend Flottenfahrzeuge auf die Schiene zu bringen. Vom Zugausfall betroffen sind die Strecken im sogenannten Augsburg Netz - also zwischen München, Augsburg, Donauwörth und weiter über Treuchtlingen nach Würzburg. Es trifft vor allem viele Pendler, die von München oder Augsburg nach Donauwörth kommen.

Der Zugverkehr von Donauwörth nach Nördlingen und weiter nach Aalen ist von den Ausfällen nicht betroffen. Hier hilft die Deutsche Bahn mit den alten Zügen des hellgrünen Weser-Ems-Express (WEE) aus, die zuverlässig fahren.

