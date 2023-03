Donauwörth

vor 50 Min.

Weitere Kontrollen der Polizei auf der Schellenbergstraße

Die Schellenbergstraße in Donauwörth ist gesperrt. Trotzdem sind dort Verkehrsteilnehmer unterwegs.

Plus Auf der gesperrten Straße in der Donauwörther Parkstadt sind laut Polizei weiterhin Verkehrsteilnehmer unterwegs, aber offenbar nicht mehr ganz so viele.

Von Wolfgang Widemann

Nach wie vor sind Autofahrerinnen und -fahrer in Donauwörth auf der Schellenbergstraße unterwegs, obwohl diese wegen einer Baustelle gesperrt ist. Dies berichtet Stephan Roßmanith, Pressesprecher der Polizeiinspektion Donauwörth, auf Anfrage.

