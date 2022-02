Weitere Schilder gegen Geisterfahrer auf B2 bei Donauwörth

Immer wieder sorgen Falschfahrerinnen und Falschfahrer auf der B2 bei Donauwörth für große Gefahr. Nun ist eine weitere Maßnahme für mehr Sicherheit erfolgt.

Mit allen möglichen Mitteln soll in der Donauwörther Parkstadt verhindert werden, dass Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer im Bereich der Sternenschanzstraße am Parkhotel zu Geisterfahrern auf der B2 werden. Immer wieder sind in den vergangenen Jahren dort Fahrerinnen und Fahrer verbotenerweise in Richtung Bundesstraße abgebogen. Dieses gefährliche Phänomen brachte 2021 sogar den Landtagsabgeordneten Wolfgang Fackler auf den Plan. Staatliches Bauamt (für Bundesstraßen zuständig), Stadt Donauwörth und Polizei einigten sich in der Folge auf ein weiteres Maßnahmenbündel.

Zunächst wurden mit rot-weißen Kunststoff-Bordsteinen zwei provisorische Verkehrsinseln installiert, die an der Einmündung der B2-Abfahrt eine Engstelle erzeugen und dadurch das - verbotene - Abbiegen erschweren sollen. Nun weisen auch große, neongelbe Schilder beidseitig der Straße mögliche Falschfahrer auf ihr Fehlverhalten hin. Im Frühjahr sollen zudem große Pfeile auf die Fahrbahn aufgetragen werden.