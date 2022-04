Polizei stoppt Alkohol- und Drogenfahrten

Die Donauwörther Polizei unterband am Wochenende wieder Autofahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss im Landkreis Donau-Ries.

Drogen- und Alkoholfahrten wurden von der Polizei am Wochenende in Donauwörth und Wemding gestoppt. Am Samstag um 19.20 Uhr, wurde ein 26-jähriger Mann mit seinem Auto in der Donauwörther Schillerstraße zum Zwecke einer Verkehrskontrolle angehalten. Bei der Kontrolle wurden drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem jungen Fahrer festgestellt, ein anschließend vorgenommener Drogenschnelltest verlief positiv. Bei dem Mann, der erst seit zwei Tagen seinen Führerschein besitzt, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Das Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt und die Weiterfahrt unterbunden.

Am Sonntag führten Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth um kurz nach Mitternacht zudem in der Wemdinger Haydnstraße eine Verkehrskontrolle durch. Bei einem 48-jährigem Autofahrer wurde während der Kontrolle starker Alkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort und anschließend auf der Dienststelle durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Auch hier musste der Fahrer seinen Wagen stehen lassen. (AZ)

