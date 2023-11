Donauwörth/Wemding

12:00 Uhr

Wo Tempo 20 in der Region im Trend liegt

Plus In Donauwörth wird der Verkehr bislang in zwei Bereichen auf dieses Limit gebremst. Ein anderer Abschnitt kommt bald hinzu. Was es ebenfalls schon gibt: 10-km/h-Zonen.

Auf den innerörtlichen Straßen der Republik gibt es einen neuen Trend: Tempo 20. Laut Straßenverkehrsordnung ist dieses Limit in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen in den Zentren von Städten möglich, in denen viele Fußgänger unterwegs sind und eine "Aufenthaltsfunktion" haben. Die Stadt Nördlingen hat im Sommer gleich für die komplette Altstadt eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern angeordnet. Dies sorgt für Gesprächsstoff. In Donauwörth ist Tempo 20 ebenfalls schon ein Thema, wenn auch nicht so flächendeckend.

Bereits seit Anfang 2020 müssen sich Verkehrsteilnehmer in der "Neuen Mitte" der Donauwörther Parkstadt daran halten. Betroffen ist aber nur das neu gestaltete Stück der Andreas-Mayr-Straße, an dem sich unter anderem der Edeka-Markt und das Haus der Begegnung samt Kinderkrippe befinden. Viele Autofahrer sind dort auffällig langsam unterwegs, wenn auch mit mehr als 20 "Sachen". Ein fest installiertes Geschwindigkeitsmessgerät blinkt beispielsweise an einem Werktag in der Mittagszeit bei mehreren Fahrzeugen hintereinander rot und zeigt 29, 34 und 39 km/h an. Wenig später sind es bei einem jungen Autofahrer mit Augsburger Kfz-Kennzeichen nur 16 Stundenkilometer, ehe es wenig später ein älterer Herr mit einem Geländewagen auf 28 bringt.

