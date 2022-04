Donauwörth

18:00 Uhr

Wenn Corona nicht mehr vergeht: Donauwörtherin leidet an Post Covid

Maria D. aus Donauwörth leidet vermutlich an Post Covid. Seit über 14 Monaten kämpft sie mit den Folgen der Infektion.

Plus Vor 14 Monaten hat sich Maria D. mit Corona infiziert. Die Donauwörtherin rang mit dem Tod. Bis heute fehlt ihr zu allem die Energie. "Ich bin einfach nicht gesund."

Von Barbara Wild

Maria D. hat alles akribisch notiert. Den Tag, an dem sie sich mit Corona infizierte, wann der Rettungsdienst sie ins Krankenhaus brachte, sie auf die Intensivstation verlegt wurde. Sie dokumentierte, ab wann sie es das erste Mal wieder ohne Sauerstoff bis zur Toilette schaffte. Die Donauwörtherin hat das alles auf vier eng beschriebenen Seiten aufgeschrieben, weil sie seit ihrer Covid-19-Infektion viel vergisst. Maria D. leidet an etwas, was die Medizin Post Covid nennt. Oder anders: Seit Corona fehlt ihr die Lebensenergie.

