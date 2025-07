„Wenn Musik zur Freundschaft wird“

Im Rahmen des Aktionstags Musik in Bayern ging ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: Die Schulband der Grundschule Berg-im-Gau und die Bläserklasse der Grundschule Rennertshofen musizierten erstmals gemeinsam – und sorgten in der alten Turnhalle der GS Rennertshofen für ein unvergessliches Konzerterlebnis. Ermöglicht wurde die musikalische Kooperation durch die enge Abstimmung der beiden Schulleitungen. Entsprechend groß war die Freude bei Manuela Stengel, der Leiterin der Schulband, und Gerhard Reichl, dem Leiter der Bläserklasse, dass dieses besondere Event Wirklichkeit wurde. Insgesamt 65 junge Musikerinnen und Musiker präsentierten mit sichtbarer Begeisterung ein abwechslungsreiches Programm und wurden vom Publikum mit langanhaltendem Applaus belohnt. Ein besonderer Höhepunkt war das gemeinsam einstudierte Lied „Singen wir gemeinsam“, das erst kurz vor dem Auftritt geprobt werden konnte – umso beeindruckender die musikalische Qualität beim Konzertabschluss. Die Zugabe ließ nicht lange auf sich warten: Mit dem mitreißenden Titel „Wackelkontakt“ trafen die Nachwuchsmusiker genau den richtigen Ton – die Halle bebte, und die Freude war bei allen Beteiligten spürbar. Im Anschluss bedankten sich Iris Plichta, Schulleiterin der Grundschule Rennertshofen, und Matthias Brendel, Schulleiter der GS Berg-im-Gau, herzlich bei den jungen Musikerinnen und Musikern sowie bei den musikalischen Leitern für dieses gelungene Konzert. Unter tosendem Applaus sprach Matthias Brendel eine Gegeneinladung nach Berg-im-Gau aus – eine Einladung, die von der Bläserklasse Rennertshofen begeistert angenommen wurde.

