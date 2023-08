Wer hat einen roten Alfa Romeo angefahren?

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall auf einem Parkplatz. Der Verursacher ist geflüchtet.

Ein Unbekannter hat einen Firmenwagen in Donauwörth erheblich beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, stand der rote Alfa Romeo am Dienstag, zwischen 14 und 18.15 Uhr, auf dem Hinterhofparkplatz der ehemaligen Commerzbank in der Pflegstraße. Entstanden sein könnte der Sachschaden in Höhe von 5000 Euro bei einer Streifkollision. Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth sicherten Spuren und leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Unfallflucht ein. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 mit der Inspektion in Verbindung zu setzen. (AZ)