Wer malt den schönsten Osterhasen rund um Donauwörth? - Das Voting läuft

Zahlreiche Osterhasen-Bilder haben unsere Redaktion in den vergangenen Wochen erreicht. Jetzt können unsere Leserinnen und Leser für ihren Favoriten abstimmen.

Die Donauwörther Zeitung hat gefragt - und die Kinder haben geliefert. Überall rund um Donauwörth haben kleine Künstlerinnen und Künstler sich überlegt, wie sie sich den Osterhasen vorstellen, haben fleißig gezeichnet und gemalt und sich stolz mit ihren Werken ablichten lassen. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Da gibt es Superhelden-Osterhasen, Sportler-Osterhasen, viele kleine Osterhasen-Helfer und die kreativsten Ideen für pfiffige Verstecke. Jetzt ist die Frage: Welches Bild gefällt unseren Leserinnen und Lesern am besten?

24 Bilder Stimmen Sie ab: Welcher Osterhase gefällt Ihnen am besten? Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

Stimmen Sie ab: Welcher selbstgemalte Osterhase gefällt Ihnen am besten?

Um für Ihren Favoriten abzustimmen, klicken Sie auf das Bild, das Ihnen am besten gefällt, und übertragen Sie im Anschluss den angezeigten Code in das dafür vorgesehene Textfeld. Dafür haben Sie bis Ostermontag, 1. April, um 23.59 Uhr Zeit. Die drei Bilder, die bis dahin die meisten Stimmen bekommen haben, kommen in die Endrunde. In dieser entscheidet die redaktionsinterne Jury über den ersten, zweiten und dritten Platz.

Natürlich gibt es auch Preise zu gewinnen: Für Platz eins gibt es einen Playmobil-Katamaran, Platz zwei bekommt den Starterpack "Horses of Waterfall", ebenfalls von Playmobil, und für Platz drei gibt es das Gedächtnisspiel "Nanu?". Die Gewinnerinnen und Gewinner werden telefonisch von der Redaktion benachrichtigt. Wir sind gespannt und drücken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Daumen. (lrs)