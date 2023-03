Donauwörth

vor 3 Min.

Werden die Stadtwerke Donauwörth Energieerzeuger im großen Stil?

Plus Die Donauwörther Parteifreien wollen die kommunalen Werke ausbauen und aufrüsten – um unabhängiger von großen Energiekonzernen zu werden. Was kommen könnte.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Es klingt wie Musik in den Ohren all derer, die mehr Autarkie wollen. Die Nase voll haben von den großen Energiekonzernen oder den "Billigheimern" und deren Geschäftsgebaren: Die Parteifreien von PWG, FW und BfD im Donauwörther Magistrat wollen die Stadtwerke ausbauen – um so letztlich wesentlich stärker zu einem lokalen Energieversorger zu werden, an dem die Bürgerinnen und Bürger auch direkt beteiligt werden sollen. Der Plan könnte ein erster Schritt hin zu dem werden, was man im Landratsamt zuletzt noch etwas skeptisch sah: Regionalwerke für die Strom- und Wärmeversorgung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen