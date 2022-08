Donauwörth

18:00 Uhr

Werden mehr Menschen abhängig, wenn Cannabis "legal" wird?

Plus Cannabis könnte in Deutschland bald entkriminalisiert werden. Simone Mayer von der Suchtfachambulanz in Donauwörth schildert, wie sie zu dem umstrittenen Thema steht.

Von Celine Theiss

Was ist für Sie die Herausforderung an der Arbeit mit Suchtkranken, Frau Mayer?



Simone Mayer: Ich arbeite sehr gerne mit Menschen und ich arbeite sehr gerne mit Suchtkranken, weil es Menschen aus ganz unterschiedlichen Schichten, aus ganz unterschiedlichen Familienverhältnissen, aus ganz unterschiedlichen Lebensumständen sind, die alle ein Suchproblem entwickelt haben. Ich liebe auch die Arbeit in Gruppen. Unsere ambulante Reha ist in Gruppen- und Einzeltherapie unterteilt und es ist wunderbar zu sehen, wie sich die Menschen untereinander mit therapeutischer Unterstützung guttun, helfen, vom anderen lernen können.

