Donauwörth

12:00 Uhr

Werner Egk - ein Donauwörther Star als Antisemit?

Plus Dem Komponisten, der aus dem Stadtteil Auchsesheim stammt, ist vieles gewidmet in Donauwörth. Neue Erkenntnisse liefern jetzt ein anderes Bild des Komponisten.

Von Thomas Hilgendorf

Werner Egk ist seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten umstritten. Es ist weniger die Musik des berühmten, 1901 in Auchsesheim geborenen Komponisten, an der sich die Geister scheiden. Es ist vielmehr seine fragliche Rolle in der Zeit des Nationalsozialismus. Bislang stufte man den Musiker, den Adolf Hitler zur elitären NS-Künstlerriege der "1000 Gottesbegnadeten" zählte, zu den sogenannten Mitläufern im Terrorregime. Bald erscheint nun eine von der Stadt Donauwörth in Auftrag gegebene Studie, die ein anderes Schlaglicht auf Egk werfen wird: Der Auchsesheimer war nach den Quellen, die auch die Redaktion im Stadtarchiv sichtete, ein Antisemit - zumindest in seinen frühen Jahren und lange vor 1933.

Stadtarchivarin Cathrin Hermann sagt, sie sei von ihrem Vorgänger Ottmar Seuffert in Kenntnis gesetzt worden, dass es einen noch zu erfassenden, größeren Briefnachlass gebe. Die Brisanz sei ihr auch ob des Umfangs des Konvoluts schnell klar geworden: "Von allen Seiten erreichen uns ja noch immer Anfragen zu Egk." Der Komponist - wenn auch auf nationalen wie internationalen Konzertsälen nicht mehr allzu häufig gespielt - ist eine Marke in Donauwörth: Die Musikschule ist nach ihm benannt, es gibt an der Promenade den Zaubergeigenbrunnen (benannt nach einem Stück des Komponisten), das Glockenspiel am Rathaus spielt Egks "Die Sonne muss scheinen", wie es eigens auf einem Schild an der Rathausmauer vermerkt ist. Es gab Egk-Symposien in der Stadt, den Werner-Egk-Kulturpreis, es gibt die Werner-Egk-Begegnungsstätte und nicht zuletzt den Werner-Egk-Platz im Geburtsort Auchsesheim. Egk kann man kaum entkommen in Donauwörth.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen