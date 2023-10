Donauwörth

Werner Meier in Donauwörth: Zeitlos, g'scheit und treffsicher

Plus Kabarettist Werner Meier ist zu Gast bei den 50. Donauwörther Kulturtagen. Er spricht unter anderem über Wiesnbesucher und das "Risiko Mann". Was er damit meint.

„Ein besonderer Geburtstag erfordert besondere Künstler“, begrüßt Barbara Kandler an diesem Donnerstagabend die Gäste im Zeughaus. Und in diese Kategorie fällt er unbedingt, der bayerische Musikkabarettist Werner Meier, dem die Kulturreferentin der Stadt Donauwörth mit ihren Worten quasi den verbalen roten Teppich ausrollt. Sie beschreibt seinen Humor als zeitlos, g'scheit und treffsicher. Somit sei er genau der Richtige zum 50. Jubiläum.

Das lässt sich Meier nicht zweimal sagen. Voller Elan betritt er die Bühne, greift sich seine Gitarre und legt direkt los. Vom ersten Moment an reißt er das ganze Publikum mit, das nur zu gerne in den eingängigen Refrain „Nehmts an Spaten und ab ins Fitnesscenter Garten“ einstimmt. Alle singen begeistert mit. Darüber freut sich Werner Meier und merk an, Donauwörth sei einfach „a gmahte Wiesn“. Hier seien alle immer gut drauf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

