Wetteifern beim Poetry-Slam am Gymnasium Donauwörth

Plus Beim Poetry-Slam im Donauwörther Gymnasium begeistern sieben Poeten mit kritischen, nachdenklichen oder urkomischen Texten. Es geht um Kinderlieder-Analyse, Ikea-Alptraum, Kritik am Schulsystem und mehr.

Selbst verfasste Texte, keine Requisiten, ein Zeitlimit von sieben Minuten je Kandidat: Die Regeln des Dichterwettstreits sind klar vorgegeben. Mit viel Witz und Charme führt Michl Jakob durch den Abend. Er trägt einen seiner Texte als Beispiel vor, damit die Hälfte des Publikums, die noch nie einen Poetry-Slam erlebt hat, weiß, was sie erwartet. Dabei erzählt er von Situationen, die es ihm unmöglich machen, jederzeit Vegetarier zu bleiben. "Wenn spät nachts die Falafel und der Schafskäse mal wieder ausgekauft sind, bliebt nur das Dönerfleisch oder ein Zungenkuss mit einem Wildfremden, um doch etwas Geschmack abzukriegen", rechtfertigt er sich und bringt die Aula zum Lachen.