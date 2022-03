Wetter: Der Februar im Raum Donauwörth war "ein winterlicher Totalausfall"

Der Februar im Raum Donauwörth war warm und sonnig. In Erinnerung blieben aber vor allem auch die stürmischen Phasen des Monats, sagt unser Wetterexperte.

Der Februar zählte zu den wärmsten drei Monaten seit dem Jahr 2000 und war damit "ein winterlicher Totalausfall". Dieses Fazit zieht Wetterbeobachter Werner Neudeck aus Riedlingen.

Am Monatsbeginn war nach dem zu warmen Januar weiterhin kein Winter in Sicht, sondern Regen und heftige Sturmböen prägten die ersten sechs Tage. Nach stark fallendem Luftdruck hielt das Sturmtief Roxana mit Böen bis zu 68 Stundenkilometer und einhergehendem erheblichen Niederschlag am 6. und 7. Februar vielerorts Feuerwehr und andere Hilfskräfte auf Trab. Ein Umschwung bahnte sich zwei Tage später an: Die Sonne ließ sich fünf Tage lang nahezu ganztags sehen, die Nachttemperatur lag durchgehend unter Null Grad, während die Sonne untertags die Luft bis auf 12 Grad erwärmte.

Heftige Böen an sechs aufeinanderfolgenden Tagen

Dass diese erfreuliche Wetterlage nicht weiter andauern würde, zeichnete sich nach stark fallenden Luftdruck ab. "Orkantief Ylenia sowie kurz danach Zeynep und Antonia tobten sich zwar hauptsächlich im Norden aus, die Auswirkungen waren aber bei uns auch deutlich zu spüren", so Neudeck. Die Böen erreichten an sechs aufeinander folgenden Tagen bis zu 70 Stundenkilometern und auch im Donauwörther Raum traten Sturmschäden auf.

Erst am 22. Februar beruhigte sich die Atmosphäre, von Winter jedoch weiterhin keine Spur, dafür Maximalwerte bis 14 Grad. Erst am 25. Februar kam es zu leichtem Schneefall, der jedoch nicht von Dauer war. Mit ganztägigem Sonnenschein an den letzten drei Tagen verabschiedete sich der Monat.

Wetter in Donauwörth: 99 Sonnenstunden statt der "normalen" 73

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Windmenge im Februar dank der genannten Sturmtiefs so hoch war wie seit 22 Jahren nicht mehr und 18 Tage mit Sturm oder starken Böen auftraten (normal fünf). Da der Nebel sich diesen Monat in Grenzen hielt, konnte man beim Sonnenschein mit 99 Stunden (normal 73) über Mangel nicht klagen. "So erzielten wir an sechs Tagen immerhin sechs Stunden Sonnenschein, darunter sogar drei Tage mit acht Stunden. Erfreulicherweise gab es nur einen Tag völlig ohne Sonnenschein", bilanziert Werner Neudeck. (neu)