Wetterbilanz im August: Drei Gewitter und neuntägige Hitzeperiode

Der August brachte in Donauwörth Hitzetage und tropische Nächte mit sich. Gegen Ende des Monats gab es täglich nur noch wenige Sonnenstunden.

Nach einem wenig sommerlichen Start in der ersten Woche verwöhnte der August mit einem Bilderbuchwetter bei hohen Temperaturen, auch wenn die letzte Woche des Monats enttäuschte, wie Wetterexperte Werner Neudeck in seiner Monatsbilanz berichtet.



Der August startete in den ersten Tagen mit gemäßigten Temperaturen, heftigen Böen und immer wieder einsetzenden Regenfällen wenig sommerlich. Schuld daran waren mehrere recht stabile Tiefdruckgebiete, die nicht nur Regen, sondern auch kalte Luft aus dem Norden zu uns führten. Diese für Anfang August ungemütliche Phase dauerte bis zum 10. des Monats an. Doch dann kehrte der Sommer über Nacht zurück und bereits am Tag danach wurden bei ganztägigem Sonnenschein beachtliche 29 Grad erreicht und einen Tag später der erste Tropentag - also ein Tag mit mindestens 30 Grad - des Monats mit 30,6 Grad. Diese nun hochsommerliche Phase setzte sich bei weiter steigenden Temperaturen tagelang fort, bis am 17. August nach einem weiteren heißen Tag mit 31,8 Grad ein Gewitter für nächtliche Abkühlung auf 20 Grad und heftigen Niederschlag sorgte.

Der August in Donauwörth brachte nur drei Gewitter mit sich

Der war im Kerngebiet von Donauwörth unproblematisch, führte aber in Nachbarorten zu erheblichen Beeinträchtigungen. Die Hitzeperiode blieb bestehen und am 21. August kam es zur ersten von zwei Tropennächten. Dieses seltene Ereignis tritt dann ein, wenn die Temperatur von 20 Uhr abends bis morgens um 8 Uhr nicht unter 20 Grad sinkt. Erstaunlich ist laut Neudeck, dass es trotzdem im ganzen Monat nur zu drei Gewittern kam. Nach einem weiteren extrem heißen Tag mit 33 Grad am 24. August sorgte unwetterartiger Starkregen mit Gewitter und Sturm ab 22 Uhr für Abkühlung und heftigsten Starkregen. Dabei kam Donauwörth im Gegensatz zu Städten wie Nördlingen recht gut weg, auch Hagelschlag war hier nicht wie andernorts zu verzeichnen.

Nach dieser neuntägigen Hitzeperiode war es dann aber mit dem Hochsommer vorbei. Mit täglichen, teils sehr ergiebigen Regenfällen endete der Monat ziemlich unfreundlich und deutlich kühler. Beim Sonnenschein mussten einige Abstriche gemacht werden: Die Anzahl von 188 Sonnenstunden (normal 213) war nicht ganz zufriedenstellend, denn es traten nur vier Tage mit zwölf Sonnenstunden auf, dagegen aber eine Reihe von Tagen, an denen nur ein bis zwei Stunden Sonnenschein erreicht wurden. (AZ)

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Temperatur:

Schnitt: 19,7 Grad (normal 19,0 Grad)

Maximum: 34,4 Grad am 20. August um 16.30

Minimum: 8,6 Grad am 10. August um 06.15

24 warme Tage (normal 26), 15 Sommertage (normal 15) und elf Tropentage (normal fünf).

Niederschlag:

106,6 Liter pro Quadratmeter (29 Prozent mehr als üblich)

19 Niederschlagstage (normal 14)

Wind:

Schnitt: 7,7 Stundenkilometer

Maximum: 63 Stundenkilometer am 24. August um 22.15 Uhr

vorherrschende Windrichtung: Nordwest