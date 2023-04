Wetterrückblick für Donauwörth: Ein warmer März mit wenig Sonne

Mild war es im vergangenen Monat in Donauwörth zwar, frühlingshaft aber meist nicht. Stattdessen gab es heftige Windböen. Die Analyse des DZ-Wetterexperten.

Der März war zwar erneut deutlich zu warm, aber mit zu wenig Sonnenschein und dafür zahlreichen Tagen mit heftigen Windböen noch kein angenehmer Frühlingsmonat. Der meteorologische Frühling startete mit Nachtfrost, wolkenlosem Himmel und damit ganztägigem Sonnenschein. Trotz eines kalten Ostwinds machten Tagestemperaturen von immerhin bis zu 12 Grad den Aufenthalt im Freien angenehm. Der Frühlingsvorgeschmack war allerdings eher von kurzer Dauer.

So war das Wetter im März in Donauwörth 1 / 3 Zurück Vorwärts Temperatur: Schnitt: 6,6 Grad (normal 5,4 Grad) Maximum: 19,3 Grad am 18. März um 15.30 Minimum: -3,9 Grad am 12. März um 03.30 kein warmer Tag (normal einer), 11 kalte Tage (normal 16), 9 Frosttage (normal 13) und kein Eistag (normal einer)

Niederschlag: 57,4 Liter pro Quadratmeter (8 Prozent mehr als üblich) 17 Niederschlagstage (normal 13)

Wind: Schnitt: 10,0 Stundenkilometer Maximum: 73 Stundenkilometer am 31. März um 14:40 vorherrschende Windrichtung: Süd-Südwest

Bereits am 4. März sank die Tagestemperatur auf Werte nahe null Grad. Diese wenig ansprechende Wetterlage blieb bis zum 7. März erhalten. Danach stiegen die Temperaturen deutlich an. Stark fallender Luftdruck mit Werten von nur noch 993 Hektopascal bescherte uns ab dem 8. März nicht nur dringend benötigten Regen, sondern auch heftige Windböen mit bis zu 68 Kilometer pro Stunde. Eine Warmluftblase aus Südwesteuropa ließ am 13. März die Temperatur auf 19 Grad steigen, was sich allerdings als Eintagsfliege erwies.

Heftige Windböen gab es im März in Donauwörth immer wieder

Die heftigen Windböen blieben dennoch. Aber am 18. März ließ sich der Frühling nicht mehr aufhalten und erfreute mit ganztägigem Sonnenschein sowie angenehmen 19 Grad. Am Tag danach kam es am Abend sogar zum ersten leichten Gewitter des Jahres. Dass es so nicht weitergehen konnte, zeigte sich am 25. März. Eine Tiefdruckrinne lenkte Kaltluft in unseren Raum, Regen setzte ein und die Durchschnittstemperatur erreichte am 27. März nur noch 3,8 Grad. Wenig frühlingshaft endete der Monat mit Niederschlag und heftigen Windböen.

Die Durchschnittstemperatur lag in Donauwörth im März dauerhaft über null Grad. Foto: Werner Neudeck

Die Trockenheit von Januar und Februar setzte sich im März zunächst fort, denn erst am 8. März fiel der erste Niederschlag des Monats. Dann allerdings normalisierte sich das Niederschlagsverhalten deutlich und wir waren mit insgesamt 57 Liter pro Quadratmeter Lichtjahre entfernt vom März des Vorjahres, in dem nur 7,4 Liter pro Quadratmeter fielen.

Aufgrund der doch eher hohen Temperaturen beschränkte sich der kaum merkliche Schneefall auf zwei Tage (normal fünf). Am 18. März wurde etwas verfrüht die sogenannte Grünlandtemperatur erreicht, die bei uns im Schnitt am 24.3. eintritt und den Beginn der Vegetationsphase kennzeichnet. Der Sonnenschein gab nicht direkt Grund zur Klage, aber vom Rekord des Vorjahres, als der März 203 Sonnenstunden erzielte, war der Monat heuer mit 106 Stunden (normal 125) meilenweit entfernt. Immerhin blieb nur an drei Tagen die Sonne komplett hinter den Wolken.