Wie geht es weiter mit der Jugendherberge in Donauwörth?

Plus Seit 2019 war keine Schulklasse mehr in der Jugendherberge Donauwörth zu Gast. Stadt und Herbergswerk haben sich zuletzt auf ein entscheidendes Gutachten verständigt.

Die Jugendherberge Donauwörth liegt noch immer im Dornröschenschlaf. Eigentlich sollte es bereits handfeste Nachrichten zur Zukunft geben, doch die Stadt und das Jugendherbergswerk sind sich einig darüber, dass erst eine weitere Untersuchung abgewartet werden muss. Ergebnisse sollen schon bald vorliegen.