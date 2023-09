Donauwörth

vor 32 Min.

Wie gewinnt man heute Jugendliche für die Kirche?

Plus Die Corona-Pandemie war ein Einschnitt für die Jugendarbeit - und auch sonst hat sich einiges geändert. Eine große Aufgabe für die neue Diakonin Miriam Pröger.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Es war eine harte Zeit, eine schier bleierne. Lockdowns, Distanz-Verordnungen. Zuhause bleiben lautete das tagtägliche Programm. Die Einschränkungen haben auch die Jugendarbeit in der Region mit Wucht getroffen. Ganz erholt haben sich die Gruppen und Kreise der jungen Leute immer noch nicht von der Corona-Zeit. Es gibt also einiges zu tun für Miriam Pröger. Sie ist die neue evangelische Diakonin in Donauwörth.

Pröger ist 30 Jahre alt, aber irgendwie schon ein alter Hase - zumindest in der Evangelischen Jugend (EJ). Seit jeher beteiligte sie sich in der fränkischen Heimat, in Roßtal bei Fürth, in den kirchlichen Kinder- und Jugendgruppen. Für sie war das irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Die Eltern waren und sind kirchlich aktiv, die EJ ist im evangelischen Mittelfranken auch auf dem Land stark vertreten. "Da ging viel bei der Jugend", erzählt die neue Diakonin. Pfingstfreizeiten, Kinderzeltlager, Diakonietage, Gemeindefeste, Jugendgottesdienste, das volle Programm eigentlich. Alles sei zudem "verknüpft" gewesen mit der Kirchengemeinde. Erst machte Pröger als Teilnehmerin mit, dann als Gruppenleiterin, später übernahm sie diverse Leitungsaufgaben komplett.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen